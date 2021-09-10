В Кремле ответили на слова Зеленского о возможности войны с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Кремль с сожалением относится к позиции президента Украины Владимира Зеленского, который назвал возможной войну с Россией. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— С сожалением. Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям, — сказал Песков.

В пятницу, 10 сентября, Владимир Зеленский поделился своим размышлением о возможности потенциальной войны с Россией. По его словам, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией.

Также Зеленский заявил, что причиной вражды двух государств якобы стала «информационная политика Кремля». Он охарактеризовал ее как «неуважительную» по отношению к самостоятельности Украины.

Кроме того, глава украинского государства сообщил, что ему «не хватает времени» думать о президенте России Владимире Путине. Однако он готов к «предметной» встрече со своим российским коллегой, передает РИА Новости.

В четверг, 9 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости проведения переговоров между Путиным и Зеленским. По его словам, диалог российского лидера с украинским «должен быть сложным», однако «к нему нужно идти».