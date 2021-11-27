Площадка «Росэлторг» опубликовала каталог продукции с портала поставщиков

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Новый сервис заработал на московском портале поставщиков. Отмечается, что он позволит предпринимателям использовать каталог своей продукции на площадке «Росэлторг». Это будет возможно для закупок малого объема на сумму до трех миллионов рублей.

— При этом предприниматель может следить за ходом закупки в личном кабинете портала поставщиков. В результате поставщику придется совершить на электронной площадке «Росэлторг» всего два действия — подтвердить загрузку позиций каталога своей продукции и поставить электронную подпись, а также, в случае победы на торгах, подписать контракт, — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Сообщается, что сервис работает благодаря интеграции портала поставщиков и площадки «Росэлторг». Теперь предприниматели могут участвовать в закупках на одной платформе, авторизуясь через учетную запись другой, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Для того, чтобы участвовать в торгах нужно загрузить каталог продукции. Затем предложение сформируется и опубликуется на электронной площадке.

В течение часа после публикации закупки площадка найдет пять предложений с минимальными ценами, которые соответствуют условиям заказчика. Поэтому очень важно оперативно создавать и актуализировать товарные позиции.

— Новое решение позволяет еще больше расширить рынок сбыта для пользователей обеих платформ. Более 240 тысяч поставщиков получили дополнительную возможность заключения выгодных сделок, а поставщики платформы «Росэлторг» — доступ к закупкам малого объема, публикуемым на портале. Эти шаги способствуют повышению конкуренции на торгах и поддержке регионального бизнеса, — подчеркнул руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков начал свою работу в 2013 году. Уже восемь лет он позволяет автоматизировать процедуры небольших закупок. Каждый день на портале заключается более 1,1 тысячи контрактов, а среднее снижение цены во время котировочных сессий составляет 13,5 процента. В качестве поставщиков уже зарегистрированы более 240 тысяч предпринимателей со всей страны, 90 процентов из них — представители малого и среднего бизнеса.