Отцы и дети: в 100 столичных школах прошли классные часы «Мужской разговор»

Фото: Виктор Хабаров «Вечерняя Москва»

В четверг, 25 ноября, в 100 столичных школах прошел первый родительский классный час «Мужской разговор». Он был проведен Советом отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве и Московским центром «Патриот.Спорт». Тематические мероприятия в онлайн и офлайн формате.

На приглашение принять участие в родительском классном часе откликнулись свыше 400 отцов. Все они являются состоятельными и успешными людьми.

— Цель «Мужского разговора» — выработка доверительных дружеских отношений внутри пространства: школа, ребенок, родители; формирование единой позиции родителей и педагогов в вопросах воспитания. Взрослые тоже будут учиться: слушать и понимать детей, говорить с ними на одном языке и быть в курсе их проблем, запросов и желаний. Через неформальное общение проще отвечать на вопросы, которые задают ребята, и делится с ними своим мнением, — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сообщается, что порядка 120 активистов, которые работают в 92 школах, уже влияют на школьную жизнь при помощи своих советов. Дети видят, что отцы одноклассников уделяют им время, понимают, что завтра и их папа может прийти в школу, чтобы стать наставником и другом. Ребята чувствуют, что важны для родителей, гордятся этим.

— Полученный опыт они перенесут на отношение к своим будущим детям, и это безусловный вклад в формирование института ответственного родительства следующих поколений, — добавила Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

Отмечается, что классный час «Мужской разговор» будет проходить в столичных школах на протяжении всего учебного года. Классный час нацелен на поддержку института семьи.

В московской «КиберШколе» гостями классного родительского часа стали председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексей Чегодаев и основатель международной школы программирования «Алгоритмика» Андрей Лобанов.

Ученикам 8-11 классов рассказали о том, как стал успешным предпринимателем в цифровом мире. Дали несколько советов ребятам, которые хотят развиваться в бизнесе. Главные рекомендации: не спешить с выбором пути, признавать свои ошибки и уметь отдыхать. Также предприниматель Андрей Лобанов ответил на вопросы старшеклассников о первых заработанных деньгах, о самом лучшем образовании для программиста, о мотивации развития в различных областях, компьютерных играх и о том, кем видит себя через 40 лет.