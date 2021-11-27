Инвесторы в Москве создадут около 22 тысяч новых рабочих мест

Фото: «Вечерняя Москва»

Частные столичные инвесторы построят промышленные технопарки, торговые и бизнес-центры, а также производственный комплекс, школы и детский сад. Данная работа будет выполнена в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца. Сообщается, что общая площадь недвижимости составит порядка 780 тысяч квадратных метров.

Известно, что благодаря появлению новых объектов Москва получит около 22 тысяч дополнительных рабочих мест.

— Инвестиции в реализацию проектов в рамках соглашений составят почти 62 миллиарда рублей, застройщики получат от города льготы в совокупности на 34 миллиарда рублей, — заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что сразу семь документов предусматривают возведение многофункциональных, бизнес- и торговых центров в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Северо-Западном и Западном административных округах столицы.

Промышленный технопарк в Новомосковском округе планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Технопарк в Зеленограде введут в эксплуатацию в два этапа: первая очередь должна быть сдана летом 2023 года, вторая — осенью 2026-го. Строительство технопарка в Молжаниновском районе планируют завершить осенью 2024 года.

— В программе могут принять участие не только девелоперы, которые лишь планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома. Для этого инвесторы должны обладать правами на участки как для строительства жилья, так и для создания места приложения труда, а также иметь оформленный расчет арендной платы или платы за изменение вида разрешенного использования участка, на котором планируется построить дом, — добавил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК была утверждена Правительством Москвы в 2019 году. Изначально она была нацелена на создание объектов промышленного и офисного назначения.

Цель программы — обеспечить комплексную сбалансированную застройку районов столицы за пределами ТТК. Это позволит снизить дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки, сократит маятниковую миграцию внутри города, а также уменьшит нагрузку на дороги и общественный транспорт.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.