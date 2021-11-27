Еврокомиссия запретила российской авиакомпании вести деятельность в ЕС

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Еврокомиссия расширила список авиаперевозчиков, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. В новый перечень попала российская авиакомпания «Сокол».

— Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты, — говорится в заявлении комиссии.

Уточняется, что российская компания и еще шесть перевозчиков оказались в числе запрещенных из-за якобы выявленных проблем, связанных с безопасностью.

Всего в списке числится 97 компаний из разных стран мира.

Примечательно, что «Сокол» — единственная российская авиакомпания, запрещенная в ЕС.

В документе уточняют, что каждая из 97 запрещенных компаний может снять запрет на полеты в Европу, если будет арендовать самолеты о перевозчика, который не числится в списке, и соблюдать все правила безопасности, передает РИА Новости.

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