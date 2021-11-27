Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Американский композитор Сондхайм умер на 92-м году жизни

Полина Долганова

Общество
Американский композитор Сондхайм умер на 92-м году жизни
Фото: pixabay.com

Американский композитор и драматург Стивен Сондхайм скончался в пятницу, 26 ноября, на 92-м году жизни. Об этом сообщил адвокат музыканта Ричард Паппас.

Причина смерти Сондхайма неизвестна. Паппас уточнил, что кончина товарища стала для него неожиданной новостью, потому как днем ранее, 25 ноября, Сондхайм отмечал День благодарения в своем доме в Коннектикуте.

Стивен Сондхайм родился в Нью-Йорке 22 марта 1930 года.

За свою жизнь он представил миру около 20 мюзиклов, которые впоследствии были показаны на Бродвее. В числе произведений Сондхайма: «В лес» по мотивам книги «Польза от волшебства» Бруно Беттельгейма, передает The New York Times.

В 2020 году американская актриса Мерил Стрип вместе с актрисами Кристин Барански и Одрой Макдональд исполнила песню «The Ladies Who Lunch» из мюзикла Company. Видео звезды Голливуда записали в качестве поздравления с 90-летним юбилеем композитора Стивена Сондхайма.

На видео актрисы в белых халатах напевают слова композиции, а в руках каждая держит бокал с алкогольным напитком. Мерил Стрип во время исполнения песни смешивает себе коктейль в шейкере. Эти кадры моментально стали вирусными. Поклонники актрисы с восхищением посмотрели видео и поблагодарили звезд за доставленное удовольствие.

Читайте также:
Композиторы США Смерть
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте