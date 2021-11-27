Американский композитор Сондхайм умер на 92-м году жизни

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Американский композитор и драматург Стивен Сондхайм скончался в пятницу, 26 ноября, на 92-м году жизни. Об этом сообщил адвокат музыканта Ричард Паппас.

Причина смерти Сондхайма неизвестна. Паппас уточнил, что кончина товарища стала для него неожиданной новостью, потому как днем ранее, 25 ноября, Сондхайм отмечал День благодарения в своем доме в Коннектикуте.

Стивен Сондхайм родился в Нью-Йорке 22 марта 1930 года.

За свою жизнь он представил миру около 20 мюзиклов, которые впоследствии были показаны на Бродвее. В числе произведений Сондхайма: «В лес» по мотивам книги «Польза от волшебства» Бруно Беттельгейма, передает The New York Times.

В 2020 году американская актриса Мерил Стрип вместе с актрисами Кристин Барански и Одрой Макдональд исполнила песню «The Ladies Who Lunch» из мюзикла Company. Видео звезды Голливуда записали в качестве поздравления с 90-летним юбилеем композитора Стивена Сондхайма.

На видео актрисы в белых халатах напевают слова композиции, а в руках каждая держит бокал с алкогольным напитком. Мерил Стрип во время исполнения песни смешивает себе коктейль в шейкере. Эти кадры моментально стали вирусными. Поклонники актрисы с восхищением посмотрели видео и поблагодарили звезд за доставленное удовольствие.