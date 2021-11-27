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Под Самарой задержали исполняющего обязанности гендиректора «Тольяттиазота» Бобкова

Полина Долганова

Происшествия
Под Самарой задержали исполняющего обязанности гендиректора «Тольяттиазота» Бобкова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Исполняющего обязанности гендиректора компании «Тольяттиазот» («ТОАЗ») Андрея Бобкова задержали в Самарской области. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении также говорится, что в настоящее время юристы выясняют обстоятельства задержания.

Задержание Бобкова произошло накануне собрания акционеров компании, которое проводит миноритарный акционер предприятия — «Уралхим».

До своего задержания Бобков обратился в прокуратуру с заявлением о проникновении на территорию предприятия ОМОНа и Росгвардии.

По мнению Бобкова, действия оперативников были похожи на захват, инициированный компанией «Уралхим», с которой «ТОАЗ» конфликтует уже много лет, пишет ТАСС.

В декабре 2014 года председателя совета директоров и акционер ОАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая обвинили в мошенничестве на сумму около 400 миллионов долларов.

По словам пресс-секретаря суда Анны Фадеевой, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Сергею Махлаю меры пресечения в виде заключения под стражу заочно из-за отъезда из России. Махлай обвинялся в мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

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