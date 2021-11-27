Дорогу к будущей поликлинике построят в Кокошкине
Разработка проекта дороги для подъезда к будущей детско-взрослой поликлинике в Кокошкине началась в Москве. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.
По его словам, дорога соединит поликлинику с Кокошкинским шоссе. Медучреждение станет более доступным для водителей и пассажиров городского транспорта.
Протяженность дороги составит 270 метров. Рядом с ней рабочие организуют тротуар и участок для разворота машин. Также там появятся светофор и автобусная остановка. Работу над проектом планируется завершить летом следующего года, передали на официальном сайте мэра Москвы.
Почти 73 километра дорог построили в столице в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что до конца 2021 года будут завершены работы по строительству нескольких крупных дорожных объектов. В их числе мост через реку Сходню на Волоколамском шоссе, Юго-Восточная хорда (от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца) и участок Северо-Восточной хорды (от Ярославского до Дмитровского шоссе).