Дорогу к будущей поликлинике построят в Кокошкине

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Разработка проекта дороги для подъезда к будущей детско-взрослой поликлинике в Кокошкине началась в Москве. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

По его словам, дорога соединит поликлинику с Кокошкинским шоссе. Медучреждение станет более доступным для водителей и пассажиров городского транспорта.

Протяженность дороги составит 270 метров. Рядом с ней рабочие организуют тротуар и участок для разворота машин. Также там появятся светофор и автобусная остановка. Работу над проектом планируется завершить летом следующего года, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Почти 73 километра дорог построили в столице в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что до конца 2021 года будут завершены работы по строительству нескольких крупных дорожных объектов. В их числе мост через реку Сходню на Волоколамском шоссе, Юго-Восточная хорда (от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца) и участок Северо-Восточной хорды (от Ярославского до Дмитровского шоссе).