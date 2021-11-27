Народный календарь. Что нужно сделать 28 ноября, чтобы быть здоровым весь следующий год
Православная церковь 28 ноября почитает память Гурия, Самона и Авиа — христианских святых, мучеников и исповедников.
Если хотите весь следующий год быть здоровым, то сходите в Гурьев день в баню и хорошо попарьтесь.
Человеку, рожденному 28 ноября, у крестьян было принято дарить мешок овса или воз сена. Делали это для того, чтобы его лошади были здоровыми. Вообще в этот день уделяли много внимания лошадям: чистили стойла, проводили различные обряды, чтобы скотина здоровой была и легче зиму пережила.
Женщине, чей муж злой и непокладистый, в этот день нужно помолиться Гурию, и тогда супруг подобреет.
Приметы погоды:
Если снег в этот день выпал, то, согласно приметам, пролежит до весны.
Если в этот день дует сильный ветер, то ветреная погода будет до дня святого Николая.
За окном тепло и идет дождь или мокрый снег — май будет холодным и ненастным.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Григорий, Никита, Николай, Самсон, Дмитрий, Петр.