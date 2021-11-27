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Православная церковь 28 ноября почитает память Гурия, Самона и Авиа — христианских святых, мучеников и исповедников.

Если хотите весь следующий год быть здоровым, то сходите в Гурьев день в баню и хорошо попарьтесь.

Человеку, рожденному 28 ноября, у крестьян было принято дарить мешок овса или воз сена. Делали это для того, чтобы его лошади были здоровыми. Вообще в этот день уделяли много внимания лошадям: чистили стойла, проводили различные обряды, чтобы скотина здоровой была и легче зиму пережила.

Женщине, чей муж злой и непокладистый, в этот день нужно помолиться Гурию, и тогда супруг подобреет.

Приметы погоды:

Если снег в этот день выпал, то, согласно приметам, пролежит до весны.

Если в этот день дует сильный ветер, то ветреная погода будет до дня святого Николая.

За окном тепло и идет дождь или мокрый снег — май будет холодным и ненастным.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 28 ноября, чтобы быть здоровым весь следующий год

Именины отмечают: Григорий, Никита, Николай, Самсон, Дмитрий, Петр.