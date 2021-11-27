Началась отделка фасадов детской поликлиники в районе Кунцево

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Академика Павлова, 40 Карта всех событий

Строители начали отделку фасадов у нового здания детской поликлиники в столичном районе Кунцево. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В районе Кунцево по адресу улица Академика Павлова, владение 40 (напротив), в следующем году планируется ввести в эксплуатацию детскую поликлинику на 320 посещений в смену. В настоящее время приступили к фасадным работам, ведется утепление фасада и устройство наружного витражного остекления, — рассказал руководитель департамента.

Новое медицинское учреждение будет полностью отвечать требованиям «Московского стандарта +». При этом фасады здания выполнят по нормам программы «Новый московский стандарт поликлиник».

Детскую поликлинику оборудуют педиатрическим отделением, зоной вакцинопрофилактики, кабинетами здорового ребенка и кормления, помещениями врачей специалистов, функциональной диагностики и реабилитации.

При этом в учреждении появятся комфортные зоны ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами и мягкой мебелью. Систему навигации специалисты выполнят максимально удобной и понятной.

Ввод для пациентов с симптомами инфекционного заболевания организуют через специализированный бокс. Его же оснастят оборудованием для приема детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции, — добавил Рафик Загрутдинов.