Москвичи выбрали досуговую программу в центре «Космонавтика и авиация»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жители столицы определили, как бы они хотели проводить время в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в рамках которого горожане выбирали наиболее подходящий для них досуг.

Всего в опросе приняли участие 215 992 человека.

В рамках первого вопроса респондентам предлагалось выбрать наиболее привлекательный формат времяпровождения в центре. Большинству москвичей пришелся по душе вариант самостоятельного посещения экспозиции. За этот вариант проголосовали 22,96 процента от общего числа участников.

Во втором вопросе москвичи выбирали самые интересные для них темы, которые могли бы подниматься во время научно-познавательных лекций. Большинство москвичей (27,44 процента) выбрали вариант «Современная космонавтика».

В конце опроса горожанам было предложено выбрать, какие форматы кажутся им наиболее привлекательными для детей. Так, за формат развлекательных и познавательных квестов проголосовали 27,72 процента москвичей, передали на официальном сайте мэра Москвы.