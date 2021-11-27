Актер фильма «Звезда пленительного счастья» Виктор Терехов скончался на 87-м году жизни

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Российский актер Виктор Терехов, получивший известность благодаря своей роли в фильме «Звезда пленительного счастья», скончался в возрасте 86 лет в пятницу, 26 ноября.

Практически всю свою жизнь актер провел на сцене Ленинградского театра киноактера, где начал работать в начале 1960-х годов.

Виктор Терехов родился 30 декабря 1934 года в Донецкой области. При этом в официальных источниках датой его рождения значится 3 января 1935 года. Именно такой день рождения актера в документах отметила его мать.

В 1958 году артист выпустился из ВГИКа и получил актерское образование.

Широкой публике Терехов известен своими ролями в фильмах «Человек родился», «Звезда пленительного счастья» и «Государственная граница». Актер также снялся в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и других, пишет StarHit.