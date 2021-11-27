«Тысячи зайчиков»: автоэксперт назвал неожиданную опасность езды со старыми дворниками

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При использовании слишком старых щеток дворников водитель не только ухудшает обзор, но и портит лобовое стекло. В будущем это может потребовать расходов на полировку или преждевременную замену стекла. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

По словам эксперта, проблемы с щетками дворников нередко приводят к ДТП. Однако в долгосрочной перспективе это также чревато неприятными последствиями.

— При езде со старыми щетками водитель ухудшает себе видимость, это одна из распространенных причин аварий. Однако щетки не только ухудшают обзорность в данный момент, но и портят стекло: оно покрывается мелкими рисками, с таким затертым стеклом очень тяжело ездить, особенно в вечернее и дождливое время, когда все эти риски оборачиваются тысячами зайчиков от света фонарей и фар других автомобилей, — рассказал специалист.

Пренебрежение заменой щеток превращает стекло в расходник, предупредил собеседник «ВМ». Через какое-то время водителю придется раскошелиться на полировку стекла или даже на его замену.

По мнению Кадакова, неприятный звук, которым сопровождается работа изношенных дворников, не является серьезной проблемой.

— Можно аудиосистему погромче включить, — это просто побочный эффект. Другое дело, что вы должны контролировать дорогу. Если щетки нормально не работают, у вас главная проблема: вы не видите, куда едете, не видите автомобили и других людей. Если скрип раздражает — может быть, это даже хорошо, ночью не уснете, — отметил специалист.

Кадаков обратил внимание, что продлить срок службы дворников можно при помощи грамотного обслуживания. Для этого их можно чистить тряпкой: зажав ее двумя пальцами, пройтись по резинке, в которой скапливается много грязи.

Эксперт отметил, что это позволит стеклоочистителям качественнее выполнять свою функцию.

— Понятное дело, что грязь опять туда забьется, но иногда она дубеет и не дает резинке нормально работать. А самый хороший вариант, если есть такая возможность: хотя бы иногда снимать щетки и промывать теплой водой. Заодно, если это каркасная щетка, промыть все соединения, потому что они забиваются грязью и ржавеют, — посоветовал собеседник «ВМ».

По словам Кадакова, некоторые водители даже смазывают на каркасных щетках шарниры водоотталкивающими средствами. Когда шарнир «закисает», щетка хуже прижимается к стеклу — соответственно, менее качественно чистит в какой-то зоне или участке. Многие водители сталкивались с ситуациями, когда часть стекла чистится, часть — нет, отметил эксперт.

За щетками нужно не только следить, но и вовремя менять. В большинстве случае это стоит делать хотя бы раз в сезон, заключил Кадаков.