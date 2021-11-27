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Умер 16-летний игрок МХК «Динамо»

Василий Плиткин

Происшествия
Умер 16-летний игрок МХК «Динамо»
Фото: Пресс-служба ХК Динамо

Потерявший сознание во время матча в минувшее воскресенье игрок молодежного хоккейного клуба «Динамо» Валентин Родионов скончался в реанимации 27 ноября. Спортсмену было 16 лет.

— На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало, — сообщает пресс-служба команды.

Клуб выразил соболезнования родным и близким молодого человека.

— Это большая трагедия для всего динамовского хоккея, — говорится в сообщении.

Хоккеист потерял сознание 21 ноября во время матча Открытого первенства столицы между командами «Динамо» и ЦСКА. Юноше оказали первую помощь, затем его доставили в Морозовскую детскую больницу и экстренно прооперировали.

Врачам пришлось ввести 16-летнего хоккеиста в медикаментозную кому.

Смерть ХК «Динамо» (Москва) Хоккей
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