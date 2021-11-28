Елизавета II может пропустить традиционное празднование Рождества по состоянию здоровья

Фото: twitter/RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета II, вероятно, пропустит традиционное празднование Рождества за семейным ужином из-за плохого самочувствия. В последние дни родственники 95-летней королевы опасаются за ее здоровье. Однако даже врачи королевского двора не дают никаких обещаний по данному поводу.

Традиционно королевская семья празднует Рождество в Сандрингемском замке, который находится в 160 километрах от Лондона. Здесь они обмениваются подарками, ужинают и разговаривают о последних новостях. Однако есть опасения, что в этом году Елизавета II пропустит торжество.

— Она, скорее всего, поедет в Сандрингем, но пока это под вопросом. Врачи пристально следят за состоянием здоровья Ее Величества. Пока они не дали окончательное разрешение на участие в семейном празднике, — заявил королевский корреспондент Крист Шип, пишет зарубежное издание Express.

Накануне Елизавета II из-за проблем со здоровьем впервые за 22 года пропустила День памяти павших, во время которого в странах Содружества вспоминают тех, кто погиб в бою. В последний момент в Букингемском дворце заявили, что глава государства решила не приезжать, так как получила травму спины.