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Петр Бирюков: «Парк Яуза» впервые украсят к новогодним праздникам

Дарья Чентаева

Город
Петр Бирюков: «Парк Яуза» впервые украсят к новогодним праздникам
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Столичный «Парк Яуза» на северо-востоке города впервые получит новогоднее оформление и праздничную иллюминацию. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что в общей сложности на территории парка установят более 100 новогодних украшений: световые тоннели, арки и фонари, светящиеся шары и навесы из гирлянд.

— На Северодвинской улице появится световая арка с новогодними шарами и два необычных арт-тоннеля, внешне напоминающие большой елочный шар, украшенный морозной паутинкой, — сообщил Бирюков.

Петр Бирюков: «Парк Яуза» впервые украсят к новогодним праздникам Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

По словам заммэра, в районе площадки «Певческое поле» на прогулочных дорожках у Заповедной улицы рабочие установят 20 световых фонарей. Ближе к Яузе горожане смогут полюбоваться островком с новогодними оленями, праздничной елкой и четырьмя светящимися арками.

Также Бирюков добавил, что в Лазоревом проезде и парке спорта «Яуза» москвичей будут встречать новогодняя ель, световые зайцы и олени. В «Саду будущего» разместятся два больших светящихся новогодних шара-арки и островок с оленями.

18 ноября Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства уже приступили к установке в Москве праздничных украшений, работы продлятся до середины декабря.

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