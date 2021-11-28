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Демонтаж свыше 40 процентов объектов самостроя в Москве происходит добровольно

Виктория Сикерина

Город
Демонтаж свыше 40 процентов объектов самостроя в Москве происходит добровольно
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 5,6 тысяч самостроя ликвидировали в Москве с 2019 года по настоящее время. При этом 2441 объект демонтировали на добровольной основе. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в воскресенье, 28 ноября.

Он отметил, что площадь снесенных незаконных заданий составляла 2,6 миллиона квадратных метров. В будущем на этих территориях появятся различные постройки и благоустроенная местность.

— С 2019 года на территории Москвы по решению Госинспекции по недвижимости демонтировано 5670 объектов общей площадью свыше 2,6 миллиона квадратных метров. Из них 3229 объектов — силами Госинспекции по недвижимости и 2441 — добровольно, пользователями объектов на основании требования контрольного ведомства, — заявил заммэра.

По словам Владимира Ефимова, одним из самых крупных объектов стал заброшенный бетонированный котлован на Судостроительной улице в Южном административном округе (ЮАО) города.

Также заместитель мэра Москвы подчеркнул, что месте бывшего самостроя специалисты обустраивают общественные пространства, устанавливают детские и спортивные площадки и озеленяют прилегающие территории.

— За два года на месте самостроев появилось порядка 380 благоустроенных общественных пространств, — уточнил глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, свыше 75 процентов нарушений помогают обнаружить квадрокоптеры и система видеонаблюдения.

До этого Госинспекция по недвижимости пресекла в Москве незаконную реконструкцию здания 1917 года постройки.

Здание расположилось в Большом Сергиевском переулке. На его кровле обнаружили и демонтировали самовольно возведенную мансарду.

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