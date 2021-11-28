Народный календарь. Чего нельзя делать 29 ноября, чтобы уберечься от беды
В Православной церкви 29 ноября почитают память одного из двенадцати апостолов — Левия Матфея. Надеть на Матвея вещи наизнанку — к неудаче.
На столе не сиди — беда случится. 29 ноября нельзя ходить в одном носке, тапочке или чулке, иначе умрет кто-то из родственников.
С человеком через порог не разговаривайте, а то поссоритесь. Дома свистеть нельзя, иначе тараканы заведутся, а избавиться от них будет непросто.
Приметы погоды:
Если в этот день идет снег, то начнутся сильные метели.
Ветреная погода — к холодной и вьюжной зиме.
Если за окном мороз, то и зима суровой будет.
Если же за окном дождик идет, то зима будет теплой и сырой.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Федор, Михаил, Дмитрий, Сергей, Василий, Николай, Макар, Виктор, Иван, Матвей.