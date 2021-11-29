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Автоэксперт объяснил, как правильно выбрать дворники

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт объяснил, как правильно выбрать дворники
Фото: pixabay.com

При выборе щеток стеклоочистителя автовладельцам стоит ориентироваться на их стоимость. Как правило, слишком дешевые варианты имеют большое количество недостатков, а покупка чрезмерно дорогих просто неоправдана. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

Эксперт подчеркнул, что именно цена — основной момент, на который в большинстве случаев ориентируются автомобилисты. При этом, выбирая между каркасными и бескаркасными щетками, стоит отдать предпочтение вторым.

— Чаще всего люди выбирают по цене, и это, наверное, главный критерий: на что денег хватает, то и покупают. В принципе, бескаркасные щетки современнее и выполняют ту функцию, которую должны выполнять. Если есть возможность покупать бескаркасные, я не вижу причин, чтобы покупать каркасные, — заметил собеседник «ВМ».

Автомобилистам не стоит покупать слишком дешевые щетки, подчеркнул Кадаков. По его словам, такие модели имеют огромное количество минусов: например, на них нередко стоит недостаточно качественная резинка, они могут дубеть или просто плохо очищать стекло. На бюджетных каркасных щетках может быстро разболтаться механизм, предупредил эксперт.

Чрезмерно дорогие щетки также не стоит приобретать, рекомендовал специалист.

— Практика показывает, что не надо покупать самые дешевые и не всегда есть смысл покупать самые дорогие. Если мы покупаем продукцию по средней цене, то, вне зависимости от бренда и за редким исключением, если не брать в расчет самые дешевые и самые дорогие щетки, они все примерно одинаково работают, — рассказал автоэксперт.

Кадаков обратил внимание, что щетки обязательно должны подходить по размеру. Кроме того, важно их вовремя менять. Делать это стоит не реже одного раза в сезон, заключил он.

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