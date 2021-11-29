Гастроэнтеролог рассказала, какими «болезнями живота» чаще стали страдать дети

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Дети стали чаще страдать от гастритов, желчнокаменной и язвенной болезней. Да и недуги эти стали чаще встречаться у дошколят. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-гастроэнтеролог детской клиники «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Татьяна Ерюшова.

По словам доктора, структура гастроэнтерологической заболеваемости за последние десятилетия изменилась значительно. При этом оценка анатомического развития плода и его функционального состояния позволили снизить долю аномалий и пороков развития в структуре патологии.

— Однако число детей, страдающих эзофагитами, гастритами, дуоденитами, желчнокаменной болезнью (ЖКБ), напротив, значительно возросло. Например, раньше ЖКБ, эрозивно-язвенные изменения в пищеводе, осложненное течение язвенной болезни достаточно редко встречались в педиатрической практике и преимущественно считались патологией взрослого населения. На сегодняшний день эти заболевания очень помолодели и широко встречаются у детей, в том числе и дошкольного возраста, — сказала врач.

Клинические проявления заболеваний ЖКТ у детей часто носят малосимптомный, стертый характер, что снижает своевременную обращаемость к врачу и затрудняет диагностику заболеваний. Кроме того, заболевания ЖКТ в детском возрасте часто носят сочетанный характер.

— И в этом случае своевременное обращение к врачу и мастерство детского гастроэнтеролога, который учитывает не только жалобы пациента, но и особенности анамнеза, позволяют своевременно поставить диагноз и назначить комбинированную терапию, — заключила Ерюшова.