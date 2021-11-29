Третий упавший в яму с кипятком рабочий умер в Новосибирске

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Работник «Сибирской генерирующей компании», который провалился в яму с кипятком в подвале новосибирского лицея вместе со своим коллегой и школьным слесарем, скончался в больнице. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщила представитель Новосибирской областной клинической больницы.

— Пациент умер вчерашней ночью (с 27 на 28 ноября — прим. «ВМ»), — рассказала собеседница РИА Новости.

В понедельник, 1 ноября, два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь упали в кипяток в Новосибирске. Инцидент произошел утром в подвале лицея № 12, который располагается по адресу улица Серебренниковская, 10. Специалисты и сотрудник учебного заведения обследовали там тепловой узел. В результате работ в здании обвалился пол подвала.

Изначально состояние здоровья пострадавших оценивалось как тяжелое. У них были зафиксированы ожоги первой, второй и третьей степеней. Пострадавшие также находились на аппарате ИВЛ.

2 ноября стало известно, что один из трех пострадавших умер в больнице. Через неделю скончался школьный слесарь.

По факту произошедшего сотрудниками регионального СК РФ проводится проверка.