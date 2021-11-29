Юные морские пехотинцы поздравили маму Героя России

Фото: Минобороны РФ

Клуб юных морских пехотинцев Морского центра имени Петра Великого Московского центра «Патриот.Спорт» с гордостью носит имя Героя Российской Федерации Андрея Днепровского. Старший прапорщик морской пехоты Тихоокеанского флота Андрей Днепровский был посмертно удостоен высокого звания за воинскую доблесть, проявленную в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Мать Героя Татьяна Днепровская живет во Владикавказе. Ребята из клуба юных морских пехотинцев дружат с Татьяной Рубеновной, часто общаются по видеосвязи, а в общем чате ежедневно рассказывают о своих успехах.

Новая онлайн-встреча была приурочена ко Дню матери. В ней приняли участие юные морпехи, педагоги и родители. Ребята рассказали Татьяне Днепровской об участии в вахте почетного караула, посвященной контрнаступлению советских войск под Москвой и 80-летию народного ополчения, о своих победах в турнирах по киберспорту, стрельбе и лазертагу и поздравили с праздником. К трансляции также присоединились представители ассоциации морских пехотинцев «Тайфун» из Крыма.

В честь Дня матери ребята прочитали Татьяне Днепровской стихи, посвященные маме, а ансамбль «Музыкальная дорожка» исполнил «Гимн юных морпехов», который написали Екатерина Рогова и Ольга Сердцева.

Татьяна Днепровская поблагодарила детей и поздравила их с Днем морской пехоты, который отмечался в России 27 ноября.

— Я счастлива, что в Москве работает клуб юных морских пехотинцев, который носит имя моего сына. Для меня очень важно общаться с детьми, которые знают о подвиге Андрея, помнят его. Радостно, что маленькие морпехи стараются быть похожими на сына, посвящают ему свои победы в учебе, спорте. Дружба с ребятами для меня очень ценна, радостно видеть, что они растут настоящими патриотами и защитниками Родины, — подчеркнула Татьяна Днепровская.

В клубе юных морских пехотинцев московские школьники изучают историю России и Военно-морского флота, участвуют в патриотических акциях, творческих конкурсах, встречаются с интересными гостями. Также ребята занимаются спортом, осваивают навыки рукопашного боя, выполняют нормативы комплекса ГТО, обучаются гребле на шлюпках, хождению под парусом. Чтобы стать членом клуба, нужно зайти на портал mos.ru и в поисковой строке указать код 1288036.