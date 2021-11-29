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Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста РФ Евгения Миронова

Евгений Белоусов

Общество
Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста РФ Евгения Миронова
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 55-летием художественного руководителя Государственного театра наций, народного артиста РФ Евгения Миронова. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

Мэр подчеркнул талант, профессионализм, трудолюбие и неустанный творческий поиск актера, а также отметил, что под его руководством Театр наций задает высокую планку и обогащает культурное пространство не только Москвы, но и всей России.

— Спектакли и фильмы с Вашим участием дарят зрителям незабываемые впечатления, приумножают славу отечественного искусства, — говорится в телеграмме.

Актер Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Свою работу он начал в Московском театре-студии у Олега Табакова в 1990 году. Сыграл в таких спектаклях, как «Обыкновенная история» по роману Гончарова, «Матросская тишина» по пьесе Галича, «Звездный час по местному времени» по комедии Николаева и других.

Народного артиста РФ удостоили многих театральных и кинематографических наград, среди которых премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Ника», «Золотой орел» и многие другие.

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