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В России выявили 33 860 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 33 860 случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последние 24 часа в России выявили 33 860 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом 7,6 процента пациентов от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни.

В России выявили 33 860 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 3434 новых пациентов с COVID-19.

За последний день в стране также было зафиксировано 1209 летальных исходов из-за коронавируса. При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов за день в РФ полностью выздоровели 27 700 человек, подытожили в оперштабе.

В России выявили 33 860 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и профилактике заболевания в стране до 2024 года. Об этом свидетельствует соответствующее постановление главного санитарного врача. Оно вступило в силу с 17 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что продление ограничительных мер может иметь чисто технический характер: их можно отменить в любой момент.

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