Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубов

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Цена на газ в Европе выросла на восемь процентов утром в понедельник, 29 ноября, и составила более 1100 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Цена декабрьских фьючерсов по индексу нидерландского TTF достигла пиковых значений на открытии торгов — 1121,7 доллара за тысячи кубов. По состоянию на 11:06 по московскому времени цена выросла на 7,6 процента — до 1104,2 доллара.

Аналогичная динамика наблюдается у январских и февральских фьючерсов: их стоимость возросла до 1108,6 и 1108,2 доллара соответственно.

До этого аналитик Артем Деев назвал причины роста цен на газ в Европе. По словам эксперта, стоимость биржевых цен на газ в Европе снова реагирует на новости о том, что Газпром не стал бронировать мощности на перекачку сырья через Польшу и Украину. Кроме того, наблюдается усиление геополитического напряжения из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

Обвинять только Москву в высоких ценах на топливо и в дефиците газа не следует. Такое мнение выразил профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович в статье, опубликованной Советом по международным отношениям США 31 октября. Ученый отметил, что есть несколько причин, которые повлияли на мировой газовый кризис.