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Сомнолог предупредил об опасности будильника для здоровья человека

Виктория Сикерина

Общество
Сомнолог предупредил об опасности будильника для здоровья человека
Фото: Unsplash

Постоянный подъем по будильнику может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом заявил врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

По его словам, регулярное использование прибора именно для пробуждения даже опасно для организма. Однако однократное применение будильника никак не скажется на здоровье человека.

При этом беспокойный сон и его недостаток могут стать причиной развития множества заболеваний. Даже сокращение сна на один час от нормы, которая составляет около семи-девяти часов, окажет влияние на самочувствие и снизит качество жизни.

— Даже изменение активности генома у человека происходит, и не в лучшую сторону. То есть это пусковой механизм для развития сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных нарушений, снижения иммунитета и так далее, — заявил Калинкин.

Специалист отметил, что каждый человек наделен «внутренним будильником», который следует лишь правильно настроить. Для этого необходимо стабилизировать график сна и активности, раньше ложиться и вовремя просыпаться.

— Используя свой «внутренний будильник», биологические часы, человек будет в наименьшей степени оказывать неблагоприятное воздействие на свой организм, — уточнил врач.

Калинкин в интервью радио Sputnik добавил, что если нет возможности отказаться от будильника, необходимо выбирать световые, а не звуковые приборы. Такое решение поможет подавить выработку мелатонина и наладить циркадные ритмы.

Сомнолог Елена Царева в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, что с сокращением светового дня многие россияне ощущают повышенную сонливость и утомляемость. Чтобы чувствовать себя хорошо и иметь здоровый сон, стоит оставить неизменным время подъема.

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