Мастер-классы и экскурсии: столичные парки объявили программу мероприятий

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

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Парки Москвы с 29 ноября по 5 декабря приглашают горожан принять участие в тематической программе. Взрослых и детей ждут на онлайн-уроке по хоккею, экскурсиях и мастер-классах по созданию новогодних украшений и птичьего пирога.

Зеленая школа Парка Горького совместно со Сколковским институтом науки и технологий 29 ноября зовет на урок «Химия растений». Участники примерят роль ученых из лаборатории.

Также в парке в рамках курса по финансовой грамотности пройдет встреча с независимым финансовым советником Сергеем Барановым. Спикер разберет основные принципы формирования бюджета и его управления, подскажет эффективные инструменты для финансового планирования жизни.

Парк «Красная Пресня» 30 ноября зовет на онлайн-экскурсию. Экскурсовод Светлана Шапошникова вместе со зрителями пройдет по землям бывшего Петровского парка. Зрители увидят дачу Николая Рябушинского, ресторан «Эльдорадо» и церковь Благовещения в Петровском парке.

В среду, 1 декабря, состоится пешеходная экскурсия по исторической части парка «Кузьминки». Маршрут пройдет по самым знаменитым локациям и объектам Кузьминок: господский двор, постройки для дворовых людей, конный двор.

На YouTube-канале парка «Фили» будет опубликован мастер-класс по хоккею, посвященный Всероссийскому дню хоккея. Здесь расскажут об основных приемах и правилах, используемых в этом виде спорта.

Парк «Северное Тушино» 2 декабря в честь Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой в 1941 году покажет первую часть военной драмы «Битва за Москву».

На следующий день парк представит видеоцикл «С заботой о природе», а 4 декабря пройдет мастер-класс «Птичий пирог».

Парк «Дубки» 4 декабря проведет серию тематических онлайн-экскурсий, посвященных Битве под Москвой. 5 декабря в социальных сетях парка расскажут о выставке «Они отстояли Москву. Подвиг ополченцев» в Музее обороны Москвы. Зрители увидят экспонаты музея, узнают о судьбах москвичей, о подвиге дивизий народного ополчения.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на официальной странице Мосгорпарка в социальной сети.