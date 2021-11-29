Народный артист СССР Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Советский и российский кинорежиссер, актер, продюсер и народный артист Советского Союза Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в понедельник, 29 ноября.

— Владимир Наумов умер сегодня, — передает ТАСС сообщение учреждения.

Народный артист СССР родился 6 декабря 1928 года в Ленинграде в творческой семье. Профессиональное образование Наумов получил во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) в 1952 году по специальности «режиссер».

Мастером будущего артиста стал Игорь Савченко, однако после его смерти Наумов начал плотно сотрудничать с Александром Аловым. Творческий дуэт создал 11 кинолент. Среди них «Павел Корчагин», «Мир входящему», «Скверный анекдот» и многие другие. Однако самой известной совместной работой стал фильм «Бег» — первая экранизация произведений Михаила Булгакова в СССР.

После Владимир Наумов работал самостоятельно. В этот период своей карьеры он снял «Выбор», «Закон», «Десять лет без права переписки» и многие другие кинокартины.

В 1968 году начал преподавать режиссерское мастерство на Высших курсах сценаристов и режиссеров имени Данелии. С 1986 года начал вести мастерскую режиссуры во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии Госкино России.

Владимир Наумов был многодетным отцом. От первого брака с актрисой Эльзой Леждей остался сын Алексей, а от второго, с актрисой Наталией Белохвостиковой — дочь Наталья. Кроме того, он усыновил сына Наталии Кирилла.