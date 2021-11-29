Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Певица Адель назвала продукты, которые помогли ей сбросить 45 килограммов

Виктория Сикерина

Общество
Певица Адель назвала продукты, которые помогли ей сбросить 45 килограммов
Фото: instagram/adele

Популярная британская певица Адель за год похудела на 45 килограммов. Однако сделала она это не ради красивого тела, а в первую очередь ради здоровья. Артистка призналась, что добиться такого результата ей помогла правильная диета.

Адель рассказала, что секрет похудения прост. Для этого необходимо включать в рацион овощи и фрукты, которые позволяют организму вырабатывать ускоряющие обмен веществ и утоляющие чувство голода белки. Так, например, в особенности полезны огурцы, нектарины, авокадо, тыква, зелень и перец.

Певица отметила, что ее диета называется сиртфуд. Ее создали нутрициологи на основе принципа сжигания жира. Однако важно уделять внимание и спорту. Так, Адель большую часть свободного времени проводила на тренировках.

— Тренируясь, я могла просто почувствовать себя лучше. Речь никогда не шла о похудении — только о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день, — сказала она в интервью изданию Vogue.

19 ноября певица Адель выпустила новую песню «To Be Loved». Композиция вошла в новый альбом исполнительницы под названием «30».

Читайте также:
Диеты Адель Здоровье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте