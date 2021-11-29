Певица Адель назвала продукты, которые помогли ей сбросить 45 килограммов

Фото: instagram/adele

Популярная британская певица Адель за год похудела на 45 килограммов. Однако сделала она это не ради красивого тела, а в первую очередь ради здоровья. Артистка призналась, что добиться такого результата ей помогла правильная диета.

Адель рассказала, что секрет похудения прост. Для этого необходимо включать в рацион овощи и фрукты, которые позволяют организму вырабатывать ускоряющие обмен веществ и утоляющие чувство голода белки. Так, например, в особенности полезны огурцы, нектарины, авокадо, тыква, зелень и перец.

Певица отметила, что ее диета называется сиртфуд. Ее создали нутрициологи на основе принципа сжигания жира. Однако важно уделять внимание и спорту. Так, Адель большую часть свободного времени проводила на тренировках.

— Тренируясь, я могла просто почувствовать себя лучше. Речь никогда не шла о похудении — только о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день, — сказала она в интервью изданию Vogue.

19 ноября певица Адель выпустила новую песню «To Be Loved». Композиция вошла в новый альбом исполнительницы под названием «30».