Отреставрированная скульптура Чайкова «Футболисты» вернулась в Новую Третьяковку

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Скульптура Иосифа Чайкина «Футболисты» открылась в Новой Третьяковской галерее в Москве после реставрации. Об этом рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в понедельник, 29 ноября.

По ее словам, данная работа — один из самых важных памятников скульптуры прошлого века. Автор представил ее в 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Именно там скульптура сильно заинтересовала мировую общественность и прессу.

— В 1941 году была передана в Третьяковскую галерею, за это время скульптура пришла в сложное состояние... Произведение сделано на грани возможностей человеческих, на грани рисков, потому что такая огромная скульптура держалась на одной точке опоры — ребре ботинка футболиста, — заявила Трегулова.

Реставрация «Футболистов» стартовала в 2017 году, пишет агентство городских новостей «Москва».

18 ноября Новая Третьяковка пригласила горожан на цикл показов «Опера в кино», который раз в месяц вплоть до 25 июня будет радовать ценителей высокого искусства. Впервые у зрителей Третьяковской галереи появилась возможность увидеть в записи все десять опер нового сезона Метрополитен оперы.