Тимирязевская академия приглашает студентов Москвы на олимпиаду «Я – профессионал»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

7 декабря завершается прием заявок на пятый сезон Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Тимирязевка выступает организатором двух направлений проекта — «Агрономия» и «Ветеринария и зоотехния». Победители и медалисты олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру вуза, а также денежные призы.

Всего на олимпиаде представлены 72 направления, участвовать можно сразу в нескольких. В рамках трека «Агропромышленный комплекс» Тимирязевка организует соревнования по агрономии, зоотехнии и биологии. Направления пользуются популярностью – менее чем за месяц на участие зарегистрировались более пять тысяч студентов.

Ключевой особенностью аграрных направлений олимпиады является практико-ориентированность. Участникам предстоит выполнить задания, подготовленные преподавателями из РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и специалистами крупных отраслевых компаний.

До окончания регистрации на Олимпиаду остается меньше двух недель. Она продлится до 7 декабря на сайте. Сам отборочный этап пройдет с 10 по 26 декабря в режиме онлайн.

Студенты, которые займут три первых призовых места по итогам каждого направления олимпиады «Я - профессионал», получат денежные награды от 100 до 300 тысяч рублей. Дипломантов в качестве призов будут предоставлены возможности поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний, стажировки в крупных компаниях, доступ к вакансиям компаний-партнеров олимпиады и консультациям HR-специалистов.

Медалисты и победители аграрных направлений прошлых сезонов олимпиады отмечают, что «Я — профессионал» — это не просто соревнование, но и возможность оценить свои профессиональные компетенции и отличный шанс начать карьеру в крупнейшей отраслевой компании.