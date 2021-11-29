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Работы по созданию выделенных полос стартовали в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Работы по созданию выделенных полос стартовали в Подмосковье
Фото: АГН Москва

Работы по созданию выделенных полос для общественного транспорта стартовали в муниципалитетах Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что работы начались в Одинцове и Химках.

На этой неделе откроют выделенную полосу по улице Чистяковой в Одинцове, благодаря этому в два раза сократится время в пути от Трехгорки к МЦД Сколково. С открытием полосы в Химках можно будет за полчаса доехать из столицы в Старые Химки.

До 20 декабря планируется провести обследование еще 38 дорожных участков. По словам Андрея Воробьева, будут приняты все необходимые меры, чтобы общественный транспорт приходил вовремя и без задержек, а качество его работы было выше.

Ранее жителям области предложили проголосовать за участки создания выделенных полос. Высказать свое мнение можно до 5 декабря на портале «Добродел», передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что льготный проезд на коммерческих маршрутах начнет действовать в Московской области в 2022 году.

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