Прокуратура завершила расследование по делу осквернившего портрет ветерана в Москве
Прокуратура Москвы завершила предварительное расследование по делу молодого человека, который осквернил портрет ветерана. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в понедельник, 29 ноября.
— В прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Московской области, обвиняемого по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), — рассказала представитель ведомства.
Предварительное расследование завершено, уточнила она. Ведомство установило, что обвиняемый ночью 25 ноября оскорбил память защитников Отечества, находясь на Аллее славы ветеранов Великой отечественной войны — жителей района Измайлово.
Молодой человек, по данным прокуратуры, осквернил стенд, посвященный ветерану, гвардии-лейтенанту Анатолию Фролову. Свои действия он снял на мобильный телефон, а затем разместил в социальной сети.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры. Обвиняемый содержится под стражей, заключила Нефедова.