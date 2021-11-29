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Более 1,5 тысячи заявок подали на участие в программе «Академия инноваторов» в Москве

Дарья Чентаева

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Более 1,5 тысячи заявок подали на участие в программе «Академия инноваторов» в Москве
Фото: Pexels

Более 1,5 тысячи заявок от начинающих предпринимателей поступило для участия в программе «Академия инноваторов» Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, в связи с большим спросом со стороны изобретателей было принято решение продлить регистрацию до 31 декабря текущего года.

— Спрос на участие в «Академии инноваторов» оказался высоким. Половину всех заявок к этому моменту подали те, кто уже имеет инновационный продукт, еще треть — авторы перспективных идей. 12 процентов обращений поступило от тех, кто хотел бы присоединиться к другим командам, — заявил Фурсин.

Стать участником «Академии инноваторов» могут совершеннолетние граждане РФ с базовым предпринимательским или управленческим опытом либо навыками создания и ведения инновационных проектов. По итогам участники распределятся на команды от двух до восьми человек для работы над бизнес-проектом.

Делиться своими знаниями будут опытные предприниматели, инвесторы, опытные топ-менеджеры и эксперты рынка технологий. В ходе лекций слушатели узнают, как создавать и выводить на рынок продукт, привлекать инвестиции, пользоваться государственной поддержкой, защищать интеллектуальную собственность. Занятия по программе «Академия инноваторов» будут проводиться в онлайн-формате, также есть возможность посещать очные занятия раз в неделю, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 лучших стартапов-выпускников станут резидентами в технопарке «Сколково» по ускоренной процедуре.

18 ноября сообщалось, что для участия в отборочных этапах премии ВОИР (Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов) подали 720 заявок в 28 регионах России.

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