Россиянам перечислили позволяющие увидеть полярное сияние регионы

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Существует пять регионов России, где можно увидеть полярное сияние. Об этом сообщили в пресс-службе BlaBlaCar в понедельник, 29 ноября.

— Охотники за северным сиянием просто обязаны посетить Красноярский край — туристы отмечают, что именно на Таймыре можно увидеть самое яркое и красочное сияние в стране. Особенно полюбились путешественникам окрестности города Дудинка и село Хатанга, — говорится в сообщении.

Природное явление доступно и на плато Путорана. Кроме того, туристы смогут насладиться местной флорой и фауной, а также старинными мифами и легендами.

Полярное сияние можно увидеть и в Мурманской области. Охотники с этой целью рекомендуют доехать до горного массива Хибины, поселка Печенеги или села Териберка.

Сияние вблизи Северодвинска в Архангельской области отличается характерным зеленым оттенком и необычным мерцанием. Природу сияния раскрыл уроженец данной области, ученый Михаил Ломоносов.

Промежуток между 22:00 и 03:00 позволит гостям Архангельска насладиться явлением в полной мере. Днем можно заехать в национальный парк «Русская Арктика».

Поселок Оймякон и город Верхоянск являются одними из лучших мест для наблюдения за сиянием в Якутии. При этом они являются самыми холодными населенными пунктами планеты с температурой до минус 40 градусов.

Атмосферные фотографии можно сделать и в отдаленных деревнях Карелии. Например, популярным для этого местом является поселение Нильмогуба на берегу Белого моря.