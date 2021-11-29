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Пожар произошел в здании на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пожар произошел в здании на севере Москвы
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Дубнинская улица, 69к1 Карта всех событий

Возгорание произошло в здании на севере города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 29 ноября.

Инцидент произошел по адресу Дубнинская улица, дом 69, корпус 1. По данным источника, возгорание случилось на седьмом этаже здания. Площадь пожара составляет десять квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступало.

28 ноября на северо-востоке Москвы произошел пожар в квартире жилого дома. Инцидент случился на улице Кондратюка, 1.

На место происшествия выехали пять карет скорой помощи. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Сотрудники МЧС оперативно смогли локализовать, а потом потушить пожар. Пожарные спасли 14 человек, троих из них осматривают медики. Позже стало известно, что в пожаре пострадал один человек.

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