Пожар произошел в здании на севере Москвы

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дубнинская улица, 69к1 Карта всех событий

Возгорание произошло в здании на севере города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 29 ноября.

Инцидент произошел по адресу Дубнинская улица, дом 69, корпус 1. По данным источника, возгорание случилось на седьмом этаже здания. Площадь пожара составляет десять квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступало.

28 ноября на северо-востоке Москвы произошел пожар в квартире жилого дома. Инцидент случился на улице Кондратюка, 1.

На место происшествия выехали пять карет скорой помощи. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.