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Сергей Собянин назначил семь членов Мосгоризбиркома

Иван Юминов

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Сергей Собянин назначил семь членов Мосгоризбиркома
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин завершил формирование Мосгоризбиркома, назначив оставшихся семерых членов.

— Назначить членами Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса: Аленькина Игоря, выдвинутого политической партией «Зеленая Альтернатива», Вавилова Станислава, выдвинутого политической партией «Гражданская платформа», Ермолова Юрия, выдвинутого Московской городской избирательной комиссией, Кириллову Ольгу, выдвинутую Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, — говорится в документе.

Глава города также назначил действующего члена комиссии Риму Кузнецову и секретаря комиссии Владимира Попова, а также выдвинутого фракцией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Фаяса Халилулина. Тайным голосованием депутатов были утверждены кандидатуры в состав Мосгоризбиркома нового созыва: Дмитрий Реут, Андриенко Евгений, Ольга Кудрявцева, Марина Прозорова, Вячеслав Дунаев, Александр Ноздрин, а также Николай Геращенко.

Срок полномочий действующего состава ведомства истекает в декабре. Новый состав избирается на пятилетний срок, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

15 ноября сообщалось, что комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам рекомендовала городскому парламенту 13 кандидатур в новый состав Мосгоризбиркома. Кандидатов выдвигали политические партии, советы депутатов, общественные организации и ЦИК России.

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