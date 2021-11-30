Дочь Началовой рассказала о своей жизни после смерти матери

Фото: Официальный Instagram-аккаунт Юлии Началовой (www.instagram.com/julianachalova)

14-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала о своей жизни после смерти матери. Девочка общается со своим отцом — футболистом Евгением Алдониным.

Вера недавно стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Сейчас девочка, которой скоро исполнится 15 лет, живет с дедушкой и бабушкой по материнской линии — Виктором и Таисией Началовыми.

Однако дочь исполнительницы хита «Герой не моего романа» на полторы недели осталась одна. Родители певицы были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. В этот период Вера постоянно находилась на связи со своим отцом.

— Он привносит в мою жизнь здоровый ее образ. Он мне, бывает, звонит и говорит — как ты ешь? Когда ложишься спать?, — признается Алдонина, пишет ФАН.

Отец Юлии Началовой признается, что его внучка делает успехи в гуманитарных науках, а вот по точным предметам она иногда получает двойки. Алдонина занимается хореографией и театральным мастерством, поскольку мечтает стать актрисой.

Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Причинами смерти певицы стали заражение крови и сердечная недостаточность.

Ранее отец Юлии Началовой рассказал о переживаниях внучки после смерти певицы. Поначалу всем показалось, что девочка стойко переживает трагедию, однако позже выяснилось, насколько ей было тяжело держать все переживания в себе.