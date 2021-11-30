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Врач назвала главный симптом дефицита витамина K

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач назвала главный симптом дефицита витамина K
Фото: Pexels

Повышенная кровоточивость является главным симптомом дефицита витамина K в организме. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

— Частые носовые кровотечения, рецидивирующие маточные кровотечения, поверхностные кровоизлияние и послеоперационные кровотечение — все это может быть симптомами недостаточности витамина K. Например, вам удалили зуб, а поврежденные ткани продолжают кровоточить довольно долго. Или же вы ударились, а в месте удара образовался значительный кровоподтек. Все это поводы задуматься, не связана ли проблема с дефицитом витамина K, — сообщила специалист.

По словам терапевта, проблема дефицита указанного витамина не является широко распространенной. Дело в том, что витамин K содержится в большом количестве продуктов животного и растительного происхождения, потребляемых человеком на ежедневной основе, объяснила она.

В частности, для поддержания необходимого уровня содержания витамина K в организме стоит в достаточном количестве потреблять зелень и растительные масла.

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