Врач назвала главный симптом дефицита витамина K

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Повышенная кровоточивость является главным симптомом дефицита витамина K в организме. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

— Частые носовые кровотечения, рецидивирующие маточные кровотечения, поверхностные кровоизлияние и послеоперационные кровотечение — все это может быть симптомами недостаточности витамина K. Например, вам удалили зуб, а поврежденные ткани продолжают кровоточить довольно долго. Или же вы ударились, а в месте удара образовался значительный кровоподтек. Все это поводы задуматься, не связана ли проблема с дефицитом витамина K, — сообщила специалист.

По словам терапевта, проблема дефицита указанного витамина не является широко распространенной. Дело в том, что витамин K содержится в большом количестве продуктов животного и растительного происхождения, потребляемых человеком на ежедневной основе, объяснила она.

В частности, для поддержания необходимого уровня содержания витамина K в организме стоит в достаточном количестве потреблять зелень и растительные масла.