Названы самые необычные запросы туристов в Москве

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Во флагманский туристско-информационный центр (ТИЦ), который находится в московском парке «Зарядье», путешественники и жители столицы приходят с разными запросами. Самыми необычными просьбами стали: где найти свою вторую половинку и в какой деревне можно пообщаться с русскими. Об этом «Вечерней Москве» рассказали специалисты информационного центра в парке «Зарядье».

Среди самых ярких воспоминаний о запросах москвичей у сотрудников ТИЦ стали вопросы о местонахождении «Черного квадрата» Малевича, где в центре можно покататься на лошадях, в каком месте найти свою вторую половинку. На последний запрос специалисты отвечали: в зависимости от возраста посетителей и их вкусовых предпочтений. Пожилым москвичам, пояснили собеседники «ВМ», рассказывали о программе «Московское долголетие» или приглашали на музыкальный концерт. Тем, кто помоложе, рекомендовали творческие пространства — «Флакон» и «Артплей». Самое главное для консультантов ТИЦ, чтобы человек почувствовал себя счастливым в Москве, признались сотрудники центра.

А вот самым необычным запросом стала просьба девушки из Швейцарии. Она попросила составить ей тур по русским деревням. Она очень хотела пообщаться с местными и попробовать русские угощения. Для нее специалисты выбрали деревню в Архангельской области, причем добиралась туда туристка на поезде в плацкартном вагоне (пожелание путешественницы). Там иностранку приютила местная жительница, которая содержит гостевой дом.

Всего для туристов и жителей столицы в Москве расположены три ТИЦ: в парке «Зарядье», в Домодедове и на Белорусском вокзале. Обратиться за помощью в составлении маршрута для путешествия может каждый желающий абсолютно бесплатно.