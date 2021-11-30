Наталья Сергунина подвела итоги молодежного онлайн-форума «Наследие»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участниками IV Молодежного онлайн-форума «Наследие», который прошел онлайн с 25 по 27 ноября, стали более 30 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина во вторник, 30 ноября.

— Благодаря онлайн-формату к трансляциям экспертных сессий, лекций и мастер-классов могли присоединиться жители самых разных городов. Заметно расширился и экспертный состав — своим опытом и лучшими практиками делились свыше 50 специалистов в области архитектуры, реставрации, социологии, урбанистики, — рассказала представитель мэрии.

Представители научного и профессионального сообщества, а также органов власти и профильных СМИ выступили на деловой программе. Выступление главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова состоялось на пленарной сессии.

Спикеры, в частности, рассказали о создании музея на базе электростанции ГЭС-2, а также о реставрации Миусского трамвайного депо. Городские власти ежегодно реставрируют более 100 исторических достопримечательностей, подчеркнул Емельянов.

Эксперты в ходе круглых столов обсудили современные технологии, а также историко-культурный код мегаполиса. Студенты и молодые специалисты из различных регионов представили концепции развития объектов культурного наследия своих городов как новых точек притяжения для туристов и жителей.

За победу в студенческом конкурсе боролись более 100 учащихся из 13 ведущих профильных вузов Москвы. Их разделили на восемь команд, чтобы в каждой из них были представители различных специальностей.

Защита проектов, голосование и церемония награждения победителей состоялись в ходе прямой трансляции 26 ноября. Призером стала команда, предложившая открыть на территории исторического здания современный комплекс «Город профессий».

Второе место заняли авторы проекта «Студенческий кампус», включающего общежитие, музей и галереи. Тройку замкнула команда с концепцией «Школа моды и дизайна», согласно которой должны быть созданы площадки для получения образования, проведения выставок и мероприятий.

Большинство голосов в номинации «Приз зрительских симпатий» получила команда с концепцией «Дом детства», включающей музей детства, где посетители смогут проследить развитие игровых технологий и интернета. Заключительный день форума отметился мастер-классами, квизами и онлайн-лекциями.