Депутат МГД Картавцева: Бесплатный проезд к пациентам на такси сделает работу врачей более комфортной

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Поездки столичных медиков на такси к пациентам позволяют улучшить качество работы системы здравоохранения города и ускорить процесс предоставления медицинских услуг. Об этом заявила председатель комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева во вторник, 30 ноября.

Она отметила, что свыше 866 миллионов рублей выделят из бюджета города на такие поездки. Так, врачи смогут быстрее приезжать к пациентам на дому. Депутат Мосгордумы уточнила, что такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

— Еще в 2020 году, когда мы только столкнулись с коронавирусом и взрывным увеличением количества вызовов на дом, в нашем городе задумались о том, как помочь врачам быстрее посещать пациентов. Когда мы говорим о заболевших коронавирусом, важно оперативно получить результаты исследований, провести диагностику, чтобы назначить лечение. Поездки медиков на такси дают возможность выиграть драгоценное время, — заявила Картавцева.

По ее словам, работа такси для медицинских работников осуществляется за счет бюджета столицы с 2020 года. Ежедневно для перевозок медиков более чем из 100 медучреждений используют более 500 автомобилей.

Также Картавцева напомнила, что город оказывает разные меры поддержки врачам. Например, для них в столице организованы бесплатные парковки, а также предоставлена бесплатная возможность проживания в отелях с целью предотвращения распространения коронавируса, пишет агентство городских новостей «Москва».

2 ноября мэр столицы Сергей Собянин постановил выделить субсидии для покупки автомобилей такси, которые будут предназначаться для перевозок инвалидов-колясочников в столице.