Секция «Безопасный регион» в рамках выставки «Интерполитех-2021» прошла в Москве

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Панельная секция «Безопасный регион» прошла 20 октября в рамках XXV Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2021» и Международного форума «Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства».

Целью проведения сессии было обсуждение вопросов цифровой трансформации государственного управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации негативных последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций на территории субъекта РФ.

Участники «Безопасного региона» подчеркнули важность решения задач цифровой трансформации государственного антикризисного управления. Так, например, спикеры отметили необходимость преодоления так называемого лоскутного подхода к цифровизации государственного антикризисного управления. Также они подтвердили целесообразность рассмотрения Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

В мероприятии приняли участие члены законодательных органов государственной власти, представители органов управления и подведомственных организаций федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти.