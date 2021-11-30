Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Секция «Безопасный регион» в рамках выставки «Интерполитех-2021» прошла в Москве

Евгений Белоусов

Общество
Секция «Безопасный регион» в рамках выставки «Интерполитех-2021» прошла в Москве
Фото: Вечерняя Москва

Панельная секция «Безопасный регион» прошла 20 октября в рамках XXV Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2021» и Международного форума «Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства».

Целью проведения сессии было обсуждение вопросов цифровой трансформации государственного управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации негативных последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций на территории субъекта РФ.

Участники «Безопасного региона» подчеркнули важность решения задач цифровой трансформации государственного антикризисного управления. Так, например, спикеры отметили необходимость преодоления так называемого лоскутного подхода к цифровизации государственного антикризисного управления. Также они подтвердили целесообразность рассмотрения Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

В мероприятии приняли участие члены законодательных органов государственной власти, представители органов управления и подведомственных организаций федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти.

Читайте также:
Форумы Цифровые технологии Безопасность
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Все мнения
О проекте