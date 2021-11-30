Умерла звезда фильма «Путешествие к центру Земли»

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Американская актриса Арлин Кэрол Дал, наиболее известная по роли в киноленте «Путешествие к центру Земли», умерла на 97-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом рассказал ее сын Лоренцо Ламас во вторник, 30 ноября.

По его словам, супруг артистки сделал ее по-настоящему счастливой женщиной в последние 37 лет.

— Я буду помнить ее смех, ее радость, ее достоинство, когда она ориентировалась на испытания, с которыми столкнулась. Никогда ни о ком плохое слово не скрещивало ее губы. Ее способность прощать иногда оставляла меня без слов, — написал Ламас на странице в социальной сети Facebook.

Арлин Кэрол Дал родилась 11 августа 1925 года в штате Миннесота. С детства увлекалась театром, танцами, ораторским мастерством. После школы девушка стала участницей местной драматической труппы и в то же время работала моделью.

Первой кинокартиной актрисы стала «Моя дикая ирландская роза» в 1947 году. После ей потребовалось несколько лет, чтобы добиться признания в профессии.

Послужной список Арлин Кэрол Дал велик: «Господство террора», «В тылу врага», «Три маленьких слова», «Оттенок алого», «Фортуна — это женщина» и «Путешествие к центру Земли».

Личная жизнь актрисы также была насыщенной. Она была замужем шесть раз. Однако счастливой ее сделал последний супруг Марк Розен, с которым они официально оформили отношения в 1984 году.