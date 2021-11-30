«Поделит жизнь на «до» и «после»: таролог назвала самый опасный день декабря

Фото: Из личного архива Галины Янко

Приближается один из самых опасных дней в последнем месяце уходящего года. Черное солнце 4 декабря охватит всю Землю. Это произойдет по причине того, что лунный диск закроет собой Солнце. Событие состоится в 10:34 по (Мск) в тринадцатом градусе Стрельца. Это последнее затмение в этом знаке (на ближайшие девять лет), закрывающее серии затмений на оси Близнецы — Стрелец. Считается, что это солнечное затмение способно изменить привычный уклад жизни. В этот день с каждым человеком может случиться что-то важное. Событие, которое поделит жизнь на «до» и «после», к сожалению, не будет носить приятный характер, но зато расставит все по своим местам. Об этом «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Во время солнечного затмения и в ближайшие дни около него страдают ключевые характеристики по Солнцу: это уверенность в себе, идентичность, самовыражение во внешнем мире, утверждение своей личности. Могут возникнуть сомнения в собственной ценности и значимости своих усилий, фрустрация, неудовлетворенность достижениями. А у кого-то, напротив, почувствуется чрезмерная сила своего эго и будет склонность переоценивать свои возможности. В любом случае в этот день стоит сдерживаться свои эмоции и сохранять душевный баланс.

— Затмение — это всегда испытание нас на прочность, а также шанс изменить нашу судьбу, но и в этом дне есть положительные моменты. Солнечное затмение состоится в новолуние, когда, как известно, сбываются мечты. Но таких дней в году только два, когда новолуние совпадает с затмением, одно из них уже прошло. 4 декабря 2021 года — один из сильнейших дней в году по влиянию мыслей и действий на нашу судьбу. Можно загадать заветное желание, которое будет поддержано мощнейшим астрологическим фактором, — сказала таролог.

День затмения традиционно неблагоприятен для начала новых дел по своей воле, активных действий, принятия важных решений. В этот период разум затуманен, лучше перенести всю активность, в том числе и умственную. Стоит воздержаться от поездок, серьезных разговоров, хирургических вмешательств. Затмение Солнца в Стрельце негативно влияет на сферу финансов, чтобы свести все риски с денежными операциями к минимуму и обезопасить себя, лучше перенести сделки, крупные покупки и не делать вложений. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, головные боли, эмоциональные потрясения и перепады настроения. В это время важно принимать все решения с «холодной» головой, чтобы не допустить ошибок, ведь исправить их можно будет только с приходом следующего затмения.

При этом, по словам Янко, период затмений — это отличное время, чтобы избавиться от всего, что тянет назад, в том числе от токсичных людей и изживших себя деструктивных отношений.

— Избавляемся от старых вещей в доме, чистим гаджеты от ненужной информации. Хорошее время для проработки обид, страхов, негативных эмоций. В этот день на пользу пойдет очищение жизненного пространства в эмоциональном, ментальном, физическом и социальном плане, — заключила она.