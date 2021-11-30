Международная ярмарка интеллектуальной литературы откроется в Гостином дворе

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction с 2 по 6 декабря приглашает жителей и гостей столицы в Гостиный двор, где будет представлено лучшее из художественной, научной и научно-популярной литературы.

В ярмарке примут участие представители восемнадцати стран — более 300 крупных издательств, книготорговых компаний и малых издательств.

Германия выступит в качестве специального гостя ярмарки под лозунгом German Stories. Этот статус позволит познакомить читателей с немецкими книжными новинками во всем их многообразии, поговорить о немецкой литературе и культуре.

Традиционно посетителей ждет масштабная программа мероприятий, освещающая главные события книжной индустрии в рамках семинаров и круглых столов с участием писателей, знакомящая с литературными новинками, презентующая уникальные авторские книги.

На ярмарке будут работать специальные разделы: «Комиксы», «Антикварная книга и букинистика», «ДНК книги» и «Бизнес-зона».

Детская программа «Территории Познания» темой текущего года выбрала «Потому что я такой». Здесь каждому ребенку и взрослому предстоит ответить на вопрос «Интересно, я какой?». Искать ответы участники будут четыре дня. А итогом совместной работы станет театрально-литературный перформанс режиссера Ивана Пачина, с участием писателей и поэтов Алексея Олейникова и Алисы Орловой, художниц Анны Михайловой и Полины Калашниковой, а также музыкантов.

В рамках детской программы состоятся более 50 мероприятий: дискуссии, обсуждения книг, лекции, спектакли.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте выставки.