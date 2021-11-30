Хиты ABBA и «Времена года»: ВДНХ пригласила на концерты

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Главная выставка страны с 1 по 5 декабря приглашает ценителей хорошей музыки на концерты в оранжерею павильона «Азербайджан».

Откроет зимнюю программу музыка кинокомпозитора Ханса Циммера, которую исполнит проект Simple Music Ensemble. Зрители услышат композиции из «Начала», «Пиратов Карибского моря», «Гладиатора», «Интерстеллара», «Темного рыцаря».

На следующий день вокалистка Софи Окран представит хиты мирового джаза, фанка и R&B в акустическом концерте.

В пятницу, 3 декабря, состоится акустический концерт певца Андрея Гризли. Он исполнит песни о добре, мире, природе и любви.

В субботу состоится два концерта. На первом струнный квартет «Мелодион» исполнит хиты шведской группы ABBA, а на втором зрители станут свидетелями первого совместного концерта композитора Павла Мурашова и R'n'B- и поп-исполнительницы Fidelle.

Завершит музыкальную неделю музыка Антонио Вивальди из цикла «Времена года», которую исполнит струнный ансамбль Tchaikovsky Orchestra.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.