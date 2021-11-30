Врач дал советы по встрече Нового года в условиях пандемии

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Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов дал советы по встрече Нового года в период пандемии коронавируса.

По словам специалиста, если вы встречаете Новый год в незнакомой компании и не знаете, кто в окружении сделал прививку, стоит украсить стол и помещение еловыми веточками.

— Они хорошо обеззараживают воздух. Предлагаю поставить ветки на стол и украсить елочными игрушками и мишурой, — отметил он в комментарии ОСН.

Одним из самых полезных блюд доктор назвал рыбу или запеченную с картошкой и луком курицу. Он отметил, что картофель признан одним из самых полезных овощей для профилактики COVID-19, лук тоже подходит для борьбы с вирусами.

Тем, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию, врач не советует переедать за новогодним столом, чтобы не перегружать организм. Также стоит ограничить употребление алкогольных напитков и сладостей.

До этого врач-инфекционист призвал не паниковать из-за нового штамма «омикрон». По словам специалиста, прежде чем впадать в панику, нужно понять, опасно ли то, как меняется вирус.