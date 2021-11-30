Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач дал советы по встрече Нового года в условиях пандемии

Ирина Игнатенко

Общество
Врач дал советы по встрече Нового года в условиях пандемии
Фото: Unsplash

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов дал советы по встрече Нового года в период пандемии коронавируса.

По словам специалиста, если вы встречаете Новый год в незнакомой компании и не знаете, кто в окружении сделал прививку, стоит украсить стол и помещение еловыми веточками.

— Они хорошо обеззараживают воздух. Предлагаю поставить ветки на стол и украсить елочными игрушками и мишурой, — отметил он в комментарии ОСН.

Одним из самых полезных блюд доктор назвал рыбу или запеченную с картошкой и луком курицу. Он отметил, что картофель признан одним из самых полезных овощей для профилактики COVID-19, лук тоже подходит для борьбы с вирусами.

Тем, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию, врач не советует переедать за новогодним столом, чтобы не перегружать организм. Также стоит ограничить употребление алкогольных напитков и сладостей.

До этого врач-инфекционист призвал не паниковать из-за нового штамма «омикрон». По словам специалиста, прежде чем впадать в панику, нужно понять, опасно ли то, как меняется вирус.

Читайте также:
Коронавирус Пандемия Врачи
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утопить американцев

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Все мнения
О проекте