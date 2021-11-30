Количество общественного транспорта на дорогах столицы увеличат из-за непогоды

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Из-за непогоды в Москве увеличат количество общественного транспорта. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Ночью ожидаются заморозки, завтра на дорогах будет скользко. Мы просим водителей, которые неуверенно водят, не ездить на авто — мы увеличим количество городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В пресс-службе отметили, что максимальные заторы ожидаются в городе с 17:45 до 19:00. В ведомстве обратились к автомобилистам с просьбой перенести поездку на более позднее время — после 20:00.

В настоящее время затруднения наблюдаются на МКАД, Третьем транспортном кольце (ТТК), Садовом кольце и в центре. Автомобили движутся со средней скоростью в 25 км/ч.

В ведомстве напомнили, что движение ограничено в связи с ремонтными работами на 90-м километре внешней стороны МКАД, 85-м километре внутренней стороны МКАД, возле дома 198 по проспекту Мира, в районе Рижской эстакады на внутренней стороне ТТК, а также внешней стороне Лужнецкой эстакады.

В департаменте уточнили, что в городе перенастроили светофоры, чтобы ускорить выезд из города в вечернее время. Горожанам напомнили, что по выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее, чем автомобили.