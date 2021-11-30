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Евгения Симонова рассказала о борьбе с онкологией

Лала Манушакян

Общество
Евгения Симонова рассказала о борьбе с онкологией
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Советская и российская актриса театра и кино Евгения Симонова рассказала в интервью с Екатериной Гордеевой о своей борьбе с раком легких.

Актриса призналась, что болела пневмонией, однако не уделила должного внимания этой проблеме, посвящая все время работе.

— Не было же ограничений! Воспаление легких, а у меня спектакль в Иркутске, билеты проданы. Ну воспаление легких — и что? Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолет, температуру сбила, приехала, сыграла, вернулась и продолжила лечиться. Потом опять съемки… Вот так я все преодолевала... И началась хроника, — признается артистка.

По словам актрисы, в начале 2000-х, врачи обнаружили у нее в легких неестественное новообразование, которое требовалось удалить.

— Испугалась? Нет! Я вообще всегда панически боюсь за близких, а за себя — нет. Я 66 лет так прожила! Мало? Нет, это хорошо. Если скажут, что надо, могу принять это, я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова — откровенно рассказала собеседница YouTube-шоу.

В 2013 году Симоновой в Германии провели хирургическую операцию по удалению злокачественной опухали — аденокарциноми.

— Когда они вскрыли и взяли оттуда биопсию, результаты показали онкологию. Тогда вместо какой-то части он удалил мне всю нижнюю долю правого легкого, — призналась звезда.

Симонова добавила, что операция проходила почти 10 лет назад, однако только сейчас начали распространяться слухи о болезни актрисы.

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